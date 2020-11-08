Биатлонист Корнев завершил карьеру после дисквалификации за допинг

Российский биатлонист Алексей Корнев не стал возобновлять карьеру после окончания срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об отстранении Корнева стало известно в апреле 2019 года. Срок его дисквалификации истёк 11 апреля 2020-го.



«Выступать он уже не будет. Был вариант продолжить совместную работу, но из-за пандемии вся летняя подготовка слетела. Одновременно с этим ему поступило предложение заняться бизнесом, он принял решение двигаться в другом направлении», — цитирует тренера спортсмена Владимира Драгина ТАСС.



28-летний Корнев выступал в составе сборной России на ряде этапов Кубка IBU. На Кубке мира выступил один раз — в сезоне-2015/2016 на этапе в Преск-Айле (США) (79-е место в спринте).

Два российских биатлониста дисквалифицированы до 2020 года