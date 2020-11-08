Биатлонист Корнев завершил карьеру после дисквалификации за допинг
Российский биатлонист Алексей Корнев не стал возобновлять карьеру после окончания срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об отстранении Корнева стало известно в апреле 2019 года. Срок его дисквалификации истёк 11 апреля 2020-го.
«Выступать он уже не будет. Был вариант продолжить совместную работу, но из-за пандемии вся летняя подготовка слетела. Одновременно с этим ему поступило предложение заняться бизнесом, он принял решение двигаться в другом направлении», — цитирует тренера спортсмена Владимира Драгина ТАСС.
28-летний Корнев выступал в составе сборной России на ряде этапов Кубка IBU. На Кубке мира выступил один раз — в сезоне-2015/2016 на этапе в Преск-Айле (США) (79-е место в спринте).
Два российских биатлониста дисквалифицированы до 2020 года
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