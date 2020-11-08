Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о необычной цели

Двукратная чемпионка мира среди девушек, чемпионка Европы среди юниорок 21-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о своей цели.
«У меня есть цель, чтобы я выиграла медаль, у меня взяли интервью и я смогла спокойно, без запиночки, всё ответить на английском.
Какого уровня медаль? Мне ещё год по юниорам бегать. Надеюсь, тренеры сборной отпустят меня на юниорский чемпионат мира. Они сказали: «Нет, Настя, хватит по детям уже бегать, надо пробовать со взрослыми отбираться.
Сбор с командой начался в июле, мы поехали в Чайковский, до этого получилось выехать на сбор в Рязань с личным тренером. Провели там три недели, получилось даже пострелять и набрать некий объём по километражу. Думаю, успела набрать привычную форму и даже чувствую себя сильнее, чем в прошлом году. Эмоционально более выросла.
Задача стоит отобраться на Кубок мира, хочу очень и стремлюсь к этому, но это будет сложно. Этапы Кубка IBU отменили, поэтому если не отобраться на Кубок мира, то придётся бегать в России», — рассказала Анастасия в интервью официальному YouTube-каналу СБР.
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