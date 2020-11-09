Чемпион мира Ярошенко поборется за пост чиновника, несмотря на допинговое прошлое

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко заявил, что поборется за пост руководителя департамента физической культуры и спорта Югры, несмотря на то что в прошлом ему пришлось отбыть дисквалификацию за применение допинга.
«Принципиально не буду отказываться от попытки занять этот пост. Всё происходящее похоже на охоту на ведьм — всех хотят подстричь под одну гребёнку. Но я не являюсь социально опасным, я в полном объёме понёс наказание, не нарушил и не нарушаю российское законодательство.
Если бы у меня была пожизненная дисквалификация, я бы молчал, но сейчас это всё является нарушением моих конституционных и гражданских прав. Я же, получается, со своим образованием и опытом не могу быть даже инструктором по спорту, тренировать. Хотя я считаю, что мой пример является назиданием всем тем, кто может задуматься о нарушении антидопинговых правил.
Да и вся та история не до конца понятна. Виновным тогда признали врача, который назначил препарат, сказав, что он не является допингом и нет никаких рисков его применения. А в итоге что? Сейчас всех стригут под одну гребёнку, считаю, что мои гражданские права нарушаются, только суд может запретить мне работать», — цитирует Ярошенко ТАСС.
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