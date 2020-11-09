Кугаевский: у Логинова есть квота на этапы Кубка мира, нет смысла форсировать подготовку

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, как будет проходить подготовка Александра Логинова на стадионе «Жемчужина Сибири». Биатлонист, который находится на самоподготовке, должен был в Тюмени присоединиться к сборной России. Но сбор мужской национальной команды перенесли в Ханты-Мансийск.
«Сейчас Александр в Москве и проходит углублённое медицинское обследование, которое и должно показать его кондиции в преддверии сезона. На мой взгляд, по плану всё было проведено практически без срывов. Небольшие проблемы были только с локтем на летнем чемпионате России. Я считаю, что Логинов должен выйти на хорошую форму, которую он может ещё набрать через старты. Всё-таки у него есть квота на этапы Кубка мира, поэтому ему нет смысла форсировать подготовку.
Здесь, в Тюмени, у него прекрасные условия, всю дорогу была хорошая погода, была даже идеальная ветровая обстановка. Он провёл время с семьей, она была у него здесь. Общение с ними ему идёт на пользу. Если у него есть какие-то желания, то всегда он сможет их состыковать с Максимом Цветковым. К нам он не обращается, работал полностью самостоятельно. Скажем так, Логинов проводил тренировки совместно, но по своим планам. То есть тюменские тренеры его «пристреливают», контролируют, но план заданий говорит он нам, а не мы ему", — приводит слова Кугаевского РИА «Новости».
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