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Россия сможет принять чемпионат мира не раньше 2027 года

Россия сможет принять чемпионат мира не раньше 2027 года
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Россия сможет стать страной-хозяйкой чемпионата мира не раньше 2027 года, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

14 ноября в рамках конгресса IBU выберут места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. ЧМ-2024 может состояться в чешском городе Нове Место (единственный претендент), на чемпионат 2025 года претендуют Минск и Ленцерхайде (Швейцария). В сезоне-2025/26 ЧМ не состоится из-за Олимпийских игр.

С декабря 2017-го Союз биатлонистов России (СБР) ограничен в правах из-за нарушений антидопинговых правид. Россия не может претендовать на проведение соревнований под эгидой IBU.

Если в 2021 году IBU не восстановит СБР в правах, то чемпионат мира может пройти в России не ранее 2029 года.

Чемпионат мира проходил в России в 2011 году, в Ханты-Мансийске.

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