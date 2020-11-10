Драчёв дал совет Логинову перед стартом сезона Кубка мира

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв дал совет чемпиону мира Александру Логинову перед началом очередного сезона Кубка мира. Сезон-2020/2021 стартует этапом в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.
По мнению Драчёва, Логинову не стоит форсировать подготовку и не имеет смысла отказываться от индивидуальной подготовки.
«Форсировать подготовку не стоит, просто целенаправленно готовить себя к главным гонкам. В этом году ему дали больше возможностей, поэтому он работал отдельно. Гораздо лучше работать одному, всё же в нынешних условиях это ещё и безопаснее.
Что касается его выступления на протяжении сезона, то здесь надо понимать, насколько он здоров. Мы также зависим от соперников, если они позволят и конкуренция будет не очень сильной, то почему бы не повторить прошлогодние результаты, когда Логинов стал чемпионом мира?..» — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
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