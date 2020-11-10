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Стина Нильссон выступит на открытии биатлонного сезона в Идре

Стина Нильссон выступит на открытии биатлонного сезона в Идре
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, в марте объявившая о переходе в биатлон, примет участие в гонках открытия биатлонного сезона в Швеции, сообщает SVT.

Помимо шведских биатлонистов в соревнованиях примут участие некоторые иностранные спортсмены. В частности, Паулина Фиалкова из Словакии и Маркета Давыдова из Чехии. Гонки открытия биатлонного сезона в Швеции состоятся в Идре 14-15 ноября.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.

В апреле сообщалось, что 27-летняя Нильссон получила место в основе биатлонной сборной Швеции. Шведка является олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и двукратной чемпионкой мира. Минувший сезон она завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра, что позволило ей попробовать свои силы в стрельбе.

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