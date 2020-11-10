Бьорндален подтвердил, что китайские биатлонисты не выступят на первых этапах Кубка мира

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, тренирующий сборную Китая, заявил, что его подопечные пропустят первые четыре этапа Кубка мира нового сезона. Такое развитие событий он допускал ранее.



«Главной причиной, по которой мы пропустим первые этапы Кубка мира является ситуация с коронавирусом, которая складывается в Европе.



Мне жаль команду, но на данном этапе нам лишь остаётся продолжать подготовку к следующим этапам», — цитирует Бьорндалена TV2.



Кубок мира стартует 27 ноября в Контиолахти (Финляндия), где пройдут первые два этапа. Следующие два этапа соревнований пройдут в Хохфильцене (Австрия). Пятый этап, который примет Оберхов (Германия), запланирован на период с 7 по 10 января.