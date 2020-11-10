Елисеев: использую разную подготовку стрельбы — как с ходу, так и в спокойном состоянии

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о подготовке к сезону на сборе, который проходит на Семинском перевале.



«На сборе находится мой отец. Плюс ещё на Семинском перевале юниорская сборная России. Так что проблем с организацией тренировочного процесса нет.



Проводить контактные тренировки для отработки стрельбы, к сожалению, не получается. Здесь также тренируется Максим Буртасов, но у его команды другой тренировочный план.



Использую разные режимы подготовки в стрельбе. Работаю как с ходу, так и в спокойном состоянии, как, например, было в этот выходной день.



Контакт со сборной? Я в общей группе команды в WhatsApp, поэтому в курсе, что они там пишут. Созванивались с Петром Пащенко, когда он заболел. Сейчас, когда у ребят изменилось место сбора, написал Антону Бабикову. Обсудили, как дела в команде. Так что связь поддерживаем. Мой личный тренер постоянно передаёт отчеты в штаб сборной – и Юрию Каминскому, и Валерию Польховскому», — цитирует Елисеева официальный сайт СБР.