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Елисеев: использую разную подготовку стрельбы — как с ходу, так и в спокойном состоянии

Елисеев: использую разную подготовку стрельбы — как с ходу, так и в спокойном состоянии
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о подготовке к сезону на сборе, который проходит на Семинском перевале.

«На сборе находится мой отец. Плюс ещё на Семинском перевале юниорская сборная России. Так что проблем с организацией тренировочного процесса нет.

Проводить контактные тренировки для отработки стрельбы, к сожалению, не получается. Здесь также тренируется Максим Буртасов, но у его команды другой тренировочный план.

Использую разные режимы подготовки в стрельбе. Работаю как с ходу, так и в спокойном состоянии, как, например, было в этот выходной день.

Контакт со сборной? Я в общей группе команды в WhatsApp, поэтому в курсе, что они там пишут. Созванивались с Петром Пащенко, когда он заболел. Сейчас, когда у ребят изменилось место сбора, написал Антону Бабикову. Обсудили, как дела в команде. Так что связь поддерживаем. Мой личный тренер постоянно передаёт отчеты в штаб сборной – и Юрию Каминскому, и Валерию Польховскому», — цитирует Елисеева официальный сайт СБР.

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