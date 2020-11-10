Елисеев: использую разную подготовку стрельбы — как с ходу, так и в спокойном состоянии

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о подготовке к сезону на сборе, который проходит на Семинском перевале.
«На сборе находится мой отец. Плюс ещё на Семинском перевале юниорская сборная России. Так что проблем с организацией тренировочного процесса нет.
Проводить контактные тренировки для отработки стрельбы, к сожалению, не получается. Здесь также тренируется Максим Буртасов, но у его команды другой тренировочный план.
Использую разные режимы подготовки в стрельбе. Работаю как с ходу, так и в спокойном состоянии, как, например, было в этот выходной день.
Контакт со сборной? Я в общей группе команды в WhatsApp, поэтому в курсе, что они там пишут. Созванивались с Петром Пащенко, когда он заболел. Сейчас, когда у ребят изменилось место сбора, написал Антону Бабикову. Обсудили, как дела в команде. Так что связь поддерживаем. Мой личный тренер постоянно передаёт отчеты в штаб сборной – и Юрию Каминскому, и Валерию Польховскому», — цитирует Елисеева официальный сайт СБР.
- 10 ноября 2020
-
21:14
-
20:06
-
17:44
-
15:28
-
15:00
-
01:27
- 9 ноября 2020
-
19:04
-
16:36
-
11:23
- 8 ноября 2020
-
17:49
-
15:06
-
13:56
-
11:48
-
11:12
- 7 ноября 2020
-
18:34
-
18:07
-
12:04
-
11:53
- 6 ноября 2020
-
23:43
-
21:45
-
20:35
-
18:25
-
15:55
-
14:41
-
11:15
- 5 ноября 2020
-
21:29
-
16:33
-
16:18
-
15:46
-
13:32
-
12:30
-
10:01
-
08:51
- 4 ноября 2020
-
23:04
-
19:23