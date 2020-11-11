Каминский отреагировал на победу Гараничева в контрольной гонке

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился впечатлениями от результатов контрольной гонки. Напомним, победу одержал Евгений Гараничев, допустивший один промах и пробежавший 10-километровый спринт за 24 минуты 40 секунд, вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места поделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

«Порадовал Женя Гараничев. Качественно отработал гонку. Главное, что у него был неплохой ход. В целом те спортсмены, кто в подготовке просматривался как лидеры, они и в спринте почти все оказались впереди.

Немного неудачно отстрелял Кирилл Стрельцов. Мне кажется, молодые ребята сильнее волновались», — цитирует Каминского «Тюменская арена».