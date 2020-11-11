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Дмитрий Ярошенко стал вторым в голосовании на пост главы депарамента спорта Югры

Дмитрий Ярошенко стал вторым в голосовании на пост главы депарамента спорта Югры
Биатлон 0

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко, претендующий на пост руководителя департамента физической культуры и спорта Югры прошлое, занял второе место в зрительском голосовании. Спортсмен набрал 2403 голоса и стал вторым. Больше всего голосов получил Алексей Бятико.

«Это ещё не окончательный результат, решение будет принимать губернатор. Это просто один из этапов, не более того. На данный момент формируется пул кандидатов, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Не факт, что вообще кто-то из кандидатов понравится губернатору. Скорее это народное голосование, кого больше поддерживает народ. О встрече с губернатором нас заранее не оповещают, мы всегда должны быть готовы», — цитирует Ярошенко РИА «Новости».

В ходе карьеры Ярошенко отбыл дисквалификацию за применение допинга.

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