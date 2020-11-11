Касперович: вся подготовка Логинова строится с учётом чемпионата мира в Поклюке

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о подготовке подопечного к сезону. Ранее главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Логинов не примет участия в централизованной подготовке команды в Ханты-Мансийске, вместо этого спортсмен продолжит самоподготовку в Тюмени.

«В Ханты-Мансийск он однозначно не поедет, снежная подготовка продолжится в Тюмени. Условия для тренировок там хорошие, проблем не возникает – всё идёт без срывов. Решение остаться готовиться там считаю правильным.



Состояние у него нормальное. Но самое главное в предстоящем сезоне – чемпионат мира в Поклюке, вся подготовка строится с учётом этого турнира», – цитирует Касперовича ТАСС.