Губерниев отреагировал на слова Вирер о нём

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова трёхкратной чемпионки мира по биатлону итальянки Доротеи Вирер. Напомним, спортсменка назвала комментатора «настоящим персонажем» и высоко оценила его профессиональные качества, после того как ей напомнили, что Губерниев восхищается её красотой и практически признаётся ей в любви в каждой трансляции.

«Доротея Вирер знает, о чём говорит… Моя piccolo amore (в переводе с итальянского — «маленькая любовь». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

30-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира сезона-2015/2016 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.