Богалий — о смерти Челюканова: не стало моего наставника

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий отреагировала на новость о смерти заслуженного тренера России Геннадия Челюканова. Специалист скончался на 81-м году жизни.



«Не стало моего наставника, тренера по стрелковой подготовке Геннадия Егоровича Челюканова… Не принимает сознание тот факт, что более не услышу, не зайду проведать, не посоветуюсь.



Утрата огромна, как для всего биатлонного мира, так и для меня лично! Не поворачивается сказать «был»…



Он до последнего дня работал, помогал, консультировал и готовил спортсменам оружие! Пусть земля будет пухом. Скорблю… В пятницу проводим в последний путь», — написала Богалий на своей странице в «Инстаграме».

Тренерскую деятельность Челюканов начал в 1967 году. Среди его учеников – олимпийские чемпионы Сергей Булыгин (Сараево-1984), Светлана Ишмуратова (Турин-2006 (дважды)), Богалий (Турин-2006, Ванкувер-2010) и другие спортсмены.