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Антон Бабиков прокомментировал победу в контрольном масс-старте

Антон Бабиков прокомментировал победу в контрольном масс-старте
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу во втором контрольном старте в Ханты-Мансийске. Он стал лучшим в масс-старте, допустив один промах.

«Скольжение было туговатым. Гонка далась непросто, но удалось побороться на рубеже, не обошлось без ошибки, но в целом я доволен. Погода в Ханты-Мансийске меняется, всё идёт к зиме. Когда я приехал, было "+1", "+2". В прогнозе уже более зимняя температура, русская зима, испытываем сейчас, можно сказать, разную зиму.

Главное, что здесь есть много хорошего снега. Настрой на сезон положительный, хотя много над чем, конечно, придётся поработать. Но мы сделали шаг вперёд, я думаю, в скором времени всё будет лучше», — цитирует Бабикова «Юграмегаспорт».

Бабиков с одним промахом выиграл вторую контрольную гонку сборной России по биатлону
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