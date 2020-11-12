Состав сборной России на Кубок мира будет назван не ранее 18 ноября

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о формировании состава на стартовые этапы Кубка мира по итогам контрольных стартов в Ханты-Мансийске.

«Есть результаты, есть конкретные цифры, есть информация для размышления. Примерное понимание есть, картина с кругом претендентов в целом ясна. Но окончательный состав всей команды – и мужской, и женской вместе – мы назовём не раньше 18 ноября. Мы должны убедиться, что в Финляндию отправятся здоровые спортсмены. Дай бог, чтобы до этой даты никто не заболел. Регулярно проводим тесты. Весь мир в такой же ситуации, не только мы. Загадывать нет никакого смысла.

В своём привычном режиме отработал Евгений Гараничев. Первое и второе места на контрольных тренировках показали его хорошее состояние. На сегодня именно Гараничев лидер сборной России, если не говорить о спортсменах, которые находятся на самоподготовке. Евгений очень много и добросовестно работал этим летом. По его словам, в техническом плане он сейчас поймал те ощущения, которых у него не было уже давно. Результаты говорят сами за себя, хотя Гараничев никогда сильно в декабре не бежал, форма к нему приходила в январе. Но теперь и к декабрю готов хорошо. Мы знаем его статистику, его возможности. Я уверен, что Гараничев ещё способен прибавить.



Очень достойно провёл обе гонки Антон Бабиков – как ходом, так и на рубеже. Этого спортсмена все прекрасно знают. Могу сказать, что он набирает те кондиции, которые мы вправе от него ждать.



По функциональной готовности нет никаких вопросов к Эдуарду Латыпову, но у него не всё в порядке со стрельбой. Честно говоря, в этом плане мы от него ждали большего. Но стрельба у него совсем не сложилась. Ему нужно работать над этим компонентом.



Семён Сучилов пробежал в свою силу – именно такого выступления мы от него и ждали. Он опытный спортсмен, находится в неплохом состоянии, прекрасно знает, что и как делать", — цитирует Польховского официальный сайт СБР.