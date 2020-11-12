Доротея Вирер объяснила, почему передумала завершать карьеру

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, почему не стала уходить из спорта по окончании сезона-2019/2020. По её словам, решающее влияние оказало её выступление на чемпионате мира в Антерсельве, где она завоевала две золотые медали.
«Конечно, такой успех на чемпионате мира в Антерсельве очень повлиял! Я завершила сезон намного лучше, чем рассчитывала. И весной я поняла, что не хочу завязывать с биатлоном.
Во время локдауна у меня было достаточно времени на раздумья. Нужно было понять, есть у меня мотивация или нет. И я реально хорошо отдохнула. А когда начала готовиться к сезону, то увидела себя очень мотивированной, поняла, что могу сделать ещё что-то, ещё не всё сказала в биатлоне, а это в нашем спорте самое важное», — приводит слова Вирер «Матч ТВ».
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