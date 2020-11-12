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Никифоров — о смерти Челюканова: не стал бы всю вину сваливать на скорую

Никифоров — о смерти Челюканова: не стал бы всю вину сваливать на скорую
Биатлон 0

Директор Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Новосибирска Александр Никифоров прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева о смерти заслуженного тренера России Геннадия Челюканова.

«Челюканов долго болел, онкология и т. д. Скорая в Новосибирске ехала к заслуженному тренеру четыре дня...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале. Позднее Дмитрий добавил: «Однако, про Челюканова!!! Речь не о скорой, а о враче, которого он ждал и не дождался… Но сколько ждал, теперь уже неизвестно, не дождался...»

«Позавчера в обед я разговаривал с Геннадием Егоровичем по телефону, он звонил поздравить с 77-летием Нину Георгиевну Серебренникову. Во время разговора он отметил, что начал задыхаться и вызвал скорую помощь.

Речь шла о часах, а не о днях, поэтому я бы не стал нагнетать обстановку и всю вину сваливать на скорую, которая и так сейчас работает в непростых условиях.

У Геннадия Егоровича была онкология, он проходил курс химиотерапии. Коронавируса у него обнаружено не было, в этой истории не надо всё валить в одну кучу», – цитирует Никифорова ТАСС.

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