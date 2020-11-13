Каминский: похоже, что я переболел коронавирусом летом
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что мог переболеть коронавирусной инфекцией летом этого года.
«Соблюдаю все те же меры, что и остальные члены команды. Хотя я, похоже, переболел во время межсборья летом. Результат ПЦР, правда, был отрицательным, но были другие признаки. А тест на антитела показал их наличие. Так что я сейчас вряд ли заболею. Но личным примером должен показывать, что абсолютно все требования нужно соблюдать», — цитирует Каминского пресс-служба СБР.
Юрий Каминский — заслуженный тренер России, в 2010 году был удостоен ордена Дружбы за подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. Был назначен на пост старшего тренера сборной России в мае 2020 года.
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