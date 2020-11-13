Белозёров оценил результаты биатлонистов в контрольных гонках сборной России

Старший тренер резервной сборной России по биатлону Сергей Белозёров оценил выступление спортсменов на контрольных стартах. Напомним, первую контрольную гонку выиграл Евгений Гараничев, а вторую — Антон Бабиков.
«Пётр Пащенко? Он большой молодец! Отлично справился со стрельбой, а считается, что это его минус. А ход всегда у него был неплохой.
В спринте всё было наоборот: ход у него ещё не оптимальный, если судить по выступлению Эдуарда Латыпова, с которым они бегут примерно одинаково, то он ему проиграл ногами. Зато реализовался в стрельбе, и этот тактически грамотный момент и дал ему великолепный результат.
Что касается резервной сборной, то есть у нас определённые проблемы, связанные с тем, что из-за коронавируса у нас выбыли спортсмены по большей части. Однако оставшиеся спортсмены пробежали контрольный старт и для уровня данного соревнования выступили очень хорошо. Например, Семён Сучилов показал достойный результат, и мы надеемся, что он отберётся на Кубок мира в состав основной команды», — приводятся слова Белозёрова на странице ЦСП сборных команд Югры во «ВКонтакте».
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