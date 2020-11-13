Этап Кубка мира-2020/2021 на олимпийском стадионе в Пекине не состоится

Исполком Международного Союза биатлонистов (IBU) поддержал совместное решение Международного олимпийского комитета (МОК), оргкомитета Пекина-2022 и международных федераций зимних видов спорта о замене тестовых соревнований в Китае ближайшей зимой адаптированной программой стартов Игр-2022.

В соответствии с принципами минимизации поездок и безопасности спортсменов IBU уже скорректировал календарь Кубка мира на первые две трети сезона-2020/2021 и работает над расписанием оставшихся стартов. В их числе был и восьмой этап Кубка мира, который должен был пройти на стадионе предстоящих Игр 26 февраля – 1 марта 2021 года.

Теперь IBU совместно с оргкомитетом Игр-2022, Китайской ассоциацией биатлона и МОК обсудит проведение других тестовых соревнований на олимпийском стадионе.