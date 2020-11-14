Стина Нильссон поделилась ожиданиями от дебюта в биатлоне
Шведские биатлонистки поделились ожиданиями от старта биатлонного сезона в Идре (Швеция). Для бывшей лыжницы Стины Нильссон это будет дебютный старт в биатлоне.
«Я думаю, мы не раз говорили о том, как сложен этот вид спорта. Пройдёт время, прежде чем я полностью его освою. Жду, когда начну соревноваться, чтобы показать максимум возможного. Других ожиданий у меня нет. На самом деле я думаю, что будет очень весело! Ведь большинство понимает, что для успеха потребуется время», — приводит слова Стины Нильссон Expressen.
«Я не бегала на старте сезона, с тех пор как он перестал входить в календарь Кубка, но сейчас всё здорово. Посмотрим, как пройдёт гонка. Сейчас я усердно тренируюсь и думаю, что это будет захватывающе», — сказала Ханна Эберг.
Стина Нильссон выступит на открытии биатлонного сезона в Идре
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