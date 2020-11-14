Самуэльссон — о Нильссон: кажется, на неё сильно давят

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился своим мнением о первом биатлонном старте в карьере Стины Нильссон.

«Мне даже немного её жаль. Кажется, что на неё сильно давят. Многие думают, что она должна победить в этих соревнованиях. Я уверен, что она справится, но не думаю, что одержит победу.

«Хотя здорово, что о биатлоне из-за этого стали больше говорить», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Ранее стало известно, что Стина Нильссон дебютирует в биатлоне на старте в Идре (Швеция) в рамках Кубка IBU. Весной этого года она сменила лыжные гонки на биатлон.

23-летний Самуэльссон является самым молодым в истории олимпийским чемпионом по биатлону, а также серебряным призёром олимпийских игр в гонке преследования и победителем этапа Кубка мира в эстафете.