Самуэльссон — о Нильссон: кажется, на неё сильно давят

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился своим мнением о первом биатлонном старте в карьере Стины Нильссон.
«Мне даже немного её жаль. Кажется, что на неё сильно давят. Многие думают, что она должна победить в этих соревнованиях. Я уверен, что она справится, но не думаю, что одержит победу.
«Хотя здорово, что о биатлоне из-за этого стали больше говорить», — цитирует Самуэльссона Expressen.
Ранее стало известно, что Стина Нильссон дебютирует в биатлоне на старте в Идре (Швеция) в рамках Кубка IBU. Весной этого года она сменила лыжные гонки на биатлон.
23-летний Самуэльссон является самым молодым в истории олимпийским чемпионом по биатлону, а также серебряным призёром олимпийских игр в гонке преследования и победителем этапа Кубка мира в эстафете.
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