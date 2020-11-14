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Кайшева выиграла первую контрольную гонку сборной России по биатлону

Кайшева выиграла первую контрольную гонку сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Ульяна Кайшева одержала победу в первой контрольной гонке сборной России по биатлону, которая прошла на сборах в Тюмени. Второй стала Лариса Куклина, третьей — Ирина Казакевич.

В ходе гонки лишь три биатлонистки из 14 стартовавших сумели пройти дистанцию из двух огневых рубежей без промахов — победившая Кайшева, Анастасия Егорова и Елизавета Каплина.

Контрольная гонка сборной России
Тюмень. Женщины, спринт.

1. Ульяна Кайшева – 22:33 (0)
2. Лариса Куклина – 0,04 (1)
3. Ирина Казакевич – 0,25 (1)
4. Анастасия Гореева – 0,31 (2)
5. Анастасия Егорова – 0,40 (0)
6. Екатерина Носкова – 0,49 (2)
7. Полина Шевнина – 0,54 (1)
7. Анастасия Халиуллина – 0,54 (1)
9. Евгения Павлова – 1,14 (3)
10. Татьяна Акимова – 1,18 (3)
11. Тамара Воронина – 1,38 (3)
12. Анастасия Поршнева – 1,43 (3)
13. Наталья Гербулова – 1,46 (3)
14. Елизавета Каплина – 1,48 (0).

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