Кайшева выиграла первую контрольную гонку сборной России по биатлону

Ульяна Кайшева одержала победу в первой контрольной гонке сборной России по биатлону, которая прошла на сборах в Тюмени. Второй стала Лариса Куклина, третьей — Ирина Казакевич.



В ходе гонки лишь три биатлонистки из 14 стартовавших сумели пройти дистанцию из двух огневых рубежей без промахов — победившая Кайшева, Анастасия Егорова и Елизавета Каплина.



Контрольная гонка сборной России

Тюмень. Женщины, спринт.



1. Ульяна Кайшева – 22:33 (0)

2. Лариса Куклина – 0,04 (1)

3. Ирина Казакевич – 0,25 (1)

4. Анастасия Гореева – 0,31 (2)

5. Анастасия Егорова – 0,40 (0)

6. Екатерина Носкова – 0,49 (2)

7. Полина Шевнина – 0,54 (1)

7. Анастасия Халиуллина – 0,54 (1)

9. Евгения Павлова – 1,14 (3)

10. Татьяна Акимова – 1,18 (3)

11. Тамара Воронина – 1,38 (3)

12. Анастасия Поршнева – 1,43 (3)

13. Наталья Гербулова – 1,46 (3)

14. Елизавета Каплина – 1,48 (0).