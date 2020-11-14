Самуэльссон выиграл спринтерскую гонку в Идре

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльсон одержал победу в спринтерской гонке в Идре на открытии биатлонного сезона. Вторым к финишу пришёл швед Йеспер Нелин, третье место занял чех Ондржей Моравец.

Самуэльссон промахнулся один раз и оторвался от преследовавшего его Нелина на 1,1 секунды.

Идре, Швеция

Мужчины, спринт



1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 25.34,2 (1)

2. Йеспер Нелин (Швеция) – +1,1 (1)

3. Ондржей Моравец (Чехия) – +13,6 (0)

4. Мальте Стефанссон (Швеция) – +24,6 (2)

5. Томаш Микиcка (Чехия) – +31,5 (0)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – +34,5 (1)

7. Михал Крчмарж (Чехия) – +1.11,9 (2)

8. Турстейн Стенерсен (Швеция) – +1.17,1 (2)

9. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – +1.19,1 (1)

10. Симон Халлстрем (Швеция) – +1.23,5 (4)