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Самуэльссон выиграл спринтерскую гонку в Идре

Самуэльссон выиграл спринтерскую гонку в Идре
Биатлон / Кубок IBU 0

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльсон одержал победу в спринтерской гонке в Идре на открытии биатлонного сезона. Вторым к финишу пришёл швед Йеспер Нелин, третье место занял чех Ондржей Моравец.

Самуэльссон промахнулся один раз и оторвался от преследовавшего его Нелина на 1,1 секунды.

Идре, Швеция
Мужчины, спринт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 25.34,2 (1)
2. Йеспер Нелин (Швеция) – +1,1 (1)
3. Ондржей Моравец (Чехия) – +13,6 (0)
4. Мальте Стефанссон (Швеция) – +24,6 (2)
5. Томаш Микиcка (Чехия) – +31,5 (0)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – +34,5 (1)
7. Михал Крчмарж (Чехия) – +1.11,9 (2)
8. Турстейн Стенерсен (Швеция) – +1.17,1 (2)
9. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – +1.19,1 (1)
10. Симон Халлстрем (Швеция) – +1.23,5 (4)

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