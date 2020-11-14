Самуэльссон выиграл спринтерскую гонку в Идре
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльсон одержал победу в спринтерской гонке в Идре на открытии биатлонного сезона. Вторым к финишу пришёл швед Йеспер Нелин, третье место занял чех Ондржей Моравец.
Самуэльссон промахнулся один раз и оторвался от преследовавшего его Нелина на 1,1 секунды.
Идре, Швеция
Мужчины, спринт
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 25.34,2 (1)
2. Йеспер Нелин (Швеция) – +1,1 (1)
3. Ондржей Моравец (Чехия) – +13,6 (0)
4. Мальте Стефанссон (Швеция) – +24,6 (2)
5. Томаш Микиcка (Чехия) – +31,5 (0)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – +34,5 (1)
7. Михал Крчмарж (Чехия) – +1.11,9 (2)
8. Турстейн Стенерсен (Швеция) – +1.17,1 (2)
9. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – +1.19,1 (1)
10. Симон Халлстрем (Швеция) – +1.23,5 (4)
- 14 ноября 2020
-
15:27
-
15:15
-
14:08
-
12:57
-
11:16
-
10:59
-
00:04
- 13 ноября 2020
-
22:07
-
20:41
-
17:37
-
17:18
-
16:34
-
16:02
-
13:55
-
13:07
-
11:57
-
00:13
- 12 ноября 2020
-
23:29
-
22:55
-
20:29
-
18:27
-
17:27
-
16:57
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
13:39
-
12:13
-
11:38
-
10:49
-
00:48
- 11 ноября 2020
-
21:01
-
20:47
-
19:22
-
19:09
Партнерский контент