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Нильссон не попала в десятку лучших в спринтерской гонке в Идре

Нильссон не попала в десятку лучших в спринтерской гонке в Идре
Биатлон / Кубок IBU 0

Шведка Стина Нильссон, известная по выступлениям в лыжных гонках, не попала в топ-10 в дебютной гонке в биатлоне. Спринт проходил в Идре (Швеция). Победила другая шведка — Ханна Эберг.

Нильссон трижды уходила на штрафной круг и в итоге проиграла Эберг 1.48,6 минуты.

Идре, Швеция
Женщины, спринт

1. Ханна Эберг (Швеция) – 23.35,0 (0)
2. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – +17,7 (0)
3. Маркета Давидова (Чехия) – +34,6 (2)
4. Эльвира Оберг (Швеция) – +54,2 (2)
5. Муна Брурссон (Швеция) – +58,9 (1)
6. Туули Томингас (Эстония) – +1.07,2 (1)
7. Люция Харватова (Чехия) – +1.24,2 (3)
8. Ингела Андерссон (Швеция) – +1.27,7 (1)
9. Байба Бендика (Латвия) – +1.30,0 (2)
10. Элизабет Хогберг (Швеция) – +1.30,5 (3)
11. Стина Нильссон (Швеция) – +1.48,6 (3)

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