«Я плачу...» Губерниев выразил соболезнования по поводу кончины Джигарханяна

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования по поводу кончины народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Актёр, режиссёр и педагог, основатель и художественный руководитель театра скончался 14 ноября на 86-м году жизни.
«Здравствуйте, Армен Борисович!» — «Здравствуй, Дима!». — «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Он улыбнулся, обнял меня и говорит: «Как не знать, ты же каждый день ко мне в дом приходишь...» Мы были хорошо знакомы, встречались, общались… Он говорил мне: «Димочка, лови сигналы свыше...» Продолжаю их ловить, Армен Борисович, дорогой и любимый мой человек!!! Только теперь без вас… Я плачу...» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».
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