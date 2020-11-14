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Фийон Майе: Фуркад настолько крут, что выигрывает гонки, не выходя на старт

Фийон Майе: Фуркад настолько крут, что выигрывает гонки, не выходя на старт
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которая аннулировала результаты Евгения Устюгова в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/2014. В эти даты входит золотая медаль в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере.

Вторым в масс-старте на Играх-2010 был молодой француз Мартен Фуркад, который в случае лишения Устюгова медали станет шестикратным олимпийским чемпионом. То золото могло стать у него первым.

«Моя первая реакция была не о русских, а о французе, который выиграл ещё одну медаль. Сказал Мартену, что он настолько крут, что выигрывает гонки, не выходя на старт. Даже в шутку попросил его научить меня такому.

Так что моя первая мысль была о Мартене, а потом подумал обо всех биатлонистах, которые проиграли из-за мошенников. Не особо удивился, поскольку в последнее время ходило немало слухов. Не хочу дискутировать, много чего говорят, много слухов ходит о допинге, и часто они не подтверждаются. Но в данном случае рад, что слухи оказались правдой», – приводит слова Фийон-Майе Estrepublicain.

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