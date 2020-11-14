Губерниев — о решении комиссии IBU: неужели старик Родченков соврамши?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение независимой комиссии союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тейлора, подтвердившей, что IBU не передавал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Союзу биатлонистов России (СБР) данные «грязных» биологических паспортов российских спортсменов для сокрытия.

«Блин, неужели старик Родченков соврамши? Как же так, он же честный, борется с кровавым режимом, порядочный он человек! Григорий, ну как же так? Вылезешь из жопы, дай знать людям, передай сведения, новые показания передай, кудрявый мой… Козлик...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Прежнему руководству IBU в числе прочих были предъявлены обвинения в помощи СБР за взятки скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Обвинения были построены на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.