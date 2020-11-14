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Губерниев — о решении комиссии IBU: неужели старик Родченков соврамши?

Губерниев — о решении комиссии IBU: неужели старик Родченков соврамши?
Биатлон / Кубок мира 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение независимой комиссии союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тейлора, подтвердившей, что IBU не передавал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Союзу биатлонистов России (СБР) данные «грязных» биологических паспортов российских спортсменов для сокрытия.

«Блин, неужели старик Родченков соврамши? Как же так, он же честный, борется с кровавым режимом, порядочный он человек! Григорий, ну как же так? Вылезешь из жопы, дай знать людям, передай сведения, новые показания передай, кудрявый мой… Козлик...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Прежнему руководству IBU в числе прочих были предъявлены обвинения в помощи СБР за взятки скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Обвинения были построены на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Комиссия установила, что Россия не получала от IBU биологические паспорта для сокрытия
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