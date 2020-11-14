Конгресс IBU выбрал места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов
Во время конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) состоялись выборы мест проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Стало известно, что чемпионат мира – 2024 пройдёт в Нове-Место (Чехия). Город-хозяин был выбран на безальтернативной основе.
На проведение чемпионата мира – 2025 претендовали Ленцерхайде и Минск. Белорусская заявка предполагала проведение соревнований в пригороде столицы — в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Конгресс IBU выбрал швейцарский город.
Союз биатлонистов России (СБР) не принимал участия в голосовании, поскольку ограничен в правах с декабря 2017 года из-за большого числа допинговых нарушений.
- 14 ноября 2020
-
20:26
-
19:45
-
19:31
-
18:43
-
17:40
-
17:21
-
15:27
-
15:15
-
14:08
-
12:57
-
11:16
-
10:59
-
00:04
- 13 ноября 2020
-
22:07
-
20:41
-
17:37
-
17:18
-
16:34
-
16:02
-
13:55
-
13:07
-
11:57
-
00:13
- 12 ноября 2020
-
23:29
-
22:55
-
20:29
-
18:27
-
17:27
-
16:57
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
13:39
-
12:13
-
11:38
Партнерский контент