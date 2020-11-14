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Конгресс IBU выбрал места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов

Конгресс IBU выбрал места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Во время конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) состоялись выборы мест проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Стало известно, что чемпионат мира – 2024 пройдёт в Нове-Место (Чехия). Город-хозяин был выбран на безальтернативной основе.

На проведение чемпионата мира – 2025 претендовали Ленцерхайде и Минск. Белорусская заявка предполагала проведение соревнований в пригороде столицы — в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Конгресс IBU выбрал швейцарский город.

Союз биатлонистов России (СБР) не принимал участия в голосовании, поскольку ограничен в правах с декабря 2017 года из-за большого числа допинговых нарушений.

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