Бабиков: подготовка должна позволить нам продержаться весь сезон на хорошем уровне

Член сборной России Антон Бабиков оценил уровень физической подготовки команды перед стартом сезона.



«Сейчас мы находимся под загрузкой. Провели очень хорошие сборы в Алдане и быстро перебрались в Ханты-Мансийск, где тоже провели активные первые дни. Загружены сейчас хорошо, что должно нам позволить продержаться весь сезон на хорошем уровне. Надеюсь, вместе с тренерами получится находить моменты, в которые нужно немного ослаблять нагрузки», — сказал Антон в эфире телеканала «Югра».



Бабиков стал победителем второй контрольной гонки сборной России на сборах в Ханты-Мансийске. В первой гонке спортсмен финишировал с третьим временем.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/2021 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).