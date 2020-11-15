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Бабиков: подготовка должна позволить нам продержаться весь сезон на хорошем уровне

Бабиков: подготовка должна позволить нам продержаться весь сезон на хорошем уровне
Биатлон / Кубок мира 0

Член сборной России Антон Бабиков оценил уровень физической подготовки команды перед стартом сезона.

«Сейчас мы находимся под загрузкой. Провели очень хорошие сборы в Алдане и быстро перебрались в Ханты-Мансийск, где тоже провели активные первые дни. Загружены сейчас хорошо, что должно нам позволить продержаться весь сезон на хорошем уровне. Надеюсь, вместе с тренерами получится находить моменты, в которые нужно немного ослаблять нагрузки», — сказал Антон в эфире телеканала «Югра».

Бабиков стал победителем второй контрольной гонки сборной России на сборах в Ханты-Мансийске. В первой гонке спортсмен финишировал с третьим временем.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/2021 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).

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