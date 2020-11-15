Бабиков: сейчас любой положительный тест на коронавирус выкидывает тебя из борьбы

Член сборной России Антон Бабиков рассказал об отношении к коронавирусу. По словам спортсмена, у него нет страха перед заражением.



«Конечно, мы боимся заболеть. Стараемся всё делать, чтобы этого не произошло. Но процесс заболевания до сих пор не очень понятен. У нас есть такие случаи, скажем, когда люди носят в столовую ложки с вилками с собой, всегда дезинфицируют, всегда в масках и руки моют. Но болезнь всё равно, к сожалению, показывает себя. Самое страшное, что зачастую это даже бессимптомно, но сейчас любой тест положительный, уже не важно, есть у тебя симптомы или нет, выкидывает тебя из борьбы.



Тут нет страха перед болезнью. Тут страх перед тем, что все твои труды из-за какого-то, так скажем, неоднозначного момента, как положительный тест, который никак на твоём организме не сказывается, могут пойти насмарку. И, конечно, любой человек, который очень ценит свою работу, когда он понимает, сколько вложил в эту работу, не хочет всё потерять из-за неправильного теста, допустим, или ещё чего-то такого. А сейчас это всё напрягает немножко. С другой стороны, это снимает страх перед контрольными, то есть ты не думаешь только о гонках, думаешь о своей безопасности, о каких-то элементарных вещах, и это забирает часть волнения», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Югра».