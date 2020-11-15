Павлова выиграла вторую контрольную гонку сборной России по биатлону
Евгения Павлова одержала победу во второй контрольной гонке сборной России по биатлону, которая прошла в формате масс-старта на сборах в Тюмени. Второй стала Тамара Воронина, третьей — Лариса Куклина.
Контрольная гонка сборной России
Тюмень. Женщины, масс-старт.
1. Евгения Павлова — 33.23 (1 промах)
2. Тамара Воронина — 33.57 (1)
3. Лариса Куклина — 34.03 (2)
4. Ульяна Кайшева — 34.20 (2)
5. Анастасия Халиуллина — 34.31 (2)
6. Ирина Казакевич — 34.59 (3)
7. Наталья Гербулова — 35.14 (4)
8. Татьяна Акимова — 35.15 (4)
9. Екатерина Носкова — 35.19 (5)
10. Елизавета Каплина — 35.20 (4)
11. Полина Шевнина — 35.28,2 (3)
12. Анастасия Гореева — 35.28 (6)
13. Анастасия Егорова — 35.41 (4)
14. Анастасия Поршнева — 37.08 (6).
Кайшева выиграла первую контрольную гонку сборной России по биатлону
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