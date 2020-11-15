Братья Бё призвали Россию извиниться за допинговые нарушения в прошлом

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё поделились мнением о прошедших в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушаниях по делу о разногласиях между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

ВАДА рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года из-за изменений, внесённых в переданную агентству базу данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.

«Надеемся, что в результате решения будут приняты меры, которые, хочется верить, улучшат то, что было недостаточно хорошо сделано в прошлый раз. Это требование, которые не только мы, но и другие выдвигаем к возвращению России», – приводит слова Йоханнеса Dagbladet.

Тарьей Бё призвал Россию принести официальные извинения за допинговые случаи в спорте.

«Главное – это не наказание, так поступают всегда. Когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. А затем уже нужно продолжать. Мне кажется, именно таким способом можно вернуться к соревнованиям и вернуть симпатии всего спортивного мира.

Россия – крупнейшая биатлонная нация, которой, к сожалению, уже нет. Но они очень важны для международного биатлона, поэтому надеюсь, что они скоро встанут на ноги», – сказал Тарьей.