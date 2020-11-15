Губерниев отреагировал на слова братьев Бё, призвавших Россию извиниться за допинг

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского биатлониста Тарьея Бё, призвавшего Россию извиниться за допинговые нарушения. Тарьей и его брат Йоханнес считают, что извинения – это едва ли не единственный путь для российских биатлонистов вернуться к соревнованиям без каких-либо ограничений.

«Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Или всем нашим врачам-пульмонологам извиниться? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады? Братишка, ты скажи конкретно...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Братья Бё комментировали прошедшие в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушания по делу между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

ВАДА рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года из-за изменений, внесённых в переданную агентству базу данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.