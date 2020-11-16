Драчёв оценил результаты биатлонисток в контрольных гонках сборной России

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил выступление спортсменок на контрольных стартах. Напомним, первую контрольную гонку выиграла Ульяна Кайшева, а вторую — Евгения Павлова.
«Был в Тюмени, в том числе на тренировках. Порадовало, что Ульяна Кайшева находится в очень хорошей спортивной форме. Лариса Куклина подтвердила свою высокую мотивацию, которую она демонстрировала в прошлом году. Ирина Казакевич понравилась тем, что смогла справиться со стрельбой, правда, совместить с ходом не получилось. Также Тамара Воронина неплохо пробежала. Ну, Павлова понятно: с хорошей стрельбой была лучшей.
Кажется, картина по составу уже готова, но решать тренеру и руководителям, пусть сделают правильный выбор. Во всяком случае, представление быть должно.
Было прохладно, но все девчонки у нас крепкие. Намного хуже бегать при пяти градусах тепла. При минусе наши выступают гораздо лучше. Для нас чем меньше температура, тем лучше», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
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