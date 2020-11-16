IBU ужесточил условия перехода спортсменов в другие сборные

Международный союз биатлонистов усложнил условия смены сборной для спортсменов. По информации ТАСС, решение об ужесточении требований было принято на последнем конгрессе организации.

IBU обуславливает своё решение тем, что национальные биатлонные федерации вкладывают большие средства в развитие молодых спортсменов. Тем самым в уставном материале организации появился специальный пункт, отображающий условия для выступления за сборную команду страны.

Обязательным условием является наличие гражданства определённой страны до достижения спортсменом 15-летнего возраста. Если биатлонист поменяет гражданство после 15 лет, то должен будет доказать уважительную причину для его смены в спортивном реестре. К примеру, заключение брака на территории нового для него государства или постоянное проживание в другой стране.

Такая «связь» со страной должна продолжаться как минимум год для спортсменов в возрасте от 15 до 19 лет, два года – для биатлонистов 20-22 лет и три года – для тех, кто старше 23 лет.