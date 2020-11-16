Тренер Сливко прокомментировал пропуск Викторией контрольных стартов в Тюмени

Личный тренер российской биатлонистки Виктории Сливко Леонид Гурьев прокомментировал отсутствие спортсменки на контрольных стартах сборной России в Тюмени.

«Она немного простыла… Виктория приболела, но чувствует себя в норме, она тренируется. Больших проблем у неё нет. Что касается её участия в третьей контрольной тренировке, то все подробности к тренерскому штабу сборной», — цитирует Гурьева РИА «Новости».

Биатлонистка женской сборной России провела две контрольных тренировки 14 и 15 ноября, которые станут отборочными испытаниями для спортсменок для попадания в состав команды на первые четыре этапа Кубка мира.

В 2016 году Сливко победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.