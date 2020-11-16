Лариса Куклина: мне по силам находиться в топ-10 на каждом этапе Кубка мира

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина заявила, что ей по силам находиться в десятке лучших на каждом этапе Кубка мира, который стартует в конце ноября в Контиолахти (Финляндия).
«Мы планку высоко поставили. На протяжении всего тренировочного периода у нас видны большие сдвиги. Надеюсь, как минимум это улучшение прошлогодних результатов. Я думаю, что мне по силам находиться в топ-10 на каждом этапе Кубка мира.
Сборная России всегда представляла на международном уровне большую конкуренцию, это и сейчас мы можем показывать. Если раньше в топ-6 могли сидеть три спортсменки, сейчас это стало намного реже. Но не думаю, что эта проблема нерешаемая. Нужно немного времени, и всё будет. Мы вернём себе звание сильнейшей страны", – сказала Куклина в интервью, опубликованном на YouTube-канале Союза биатлонистов России.
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