Стина Нильссон не вошла в состав сборной Швеции на первые два этапа Кубка мира по биатлону

Сборная Швеции по биатлону объявила состав на первые два этапа Кубка мира, который стартует 28 ноября в финском Контиолахти. В список не вошла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон.

Мужчины

Себастиан Самуэльссон

Йеспер Нелин

Мартин Понсилуома

Пеппе Фемлинг

Малте Стефанссон

Женщины

Ханна Эберг

Эльвира Эберг

Мона Брорссон

Линн Перссон

Йоханна Скоттхайм

Анна Магнуссон

Элизабет Хогберг

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Холменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.