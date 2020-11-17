Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский: Кайшева — в числе кандидатов на участие в Кубке мира

Польховский: Кайшева — в числе кандидатов на участие в Кубке мира
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подвёл итоги контрольных стартов женской команды, прошедших 14 и 15 ноября в Тюмени.

«Понимание, кто уже попал в состав, у тренерского штаба точно есть. Но заранее ничего говорить не хотелось бы. К пониманию нужно добавить здоровье. Пусть абсолютно все спортсмены пройдут тесты на ковид, который, к сожалению, вносит коррективы чаще любого тренера.

Состав будет объявлен 18 ноября, но могу сказать, что Кайшева (Ульяна Кайшева. — Прим. ред.) — в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира, тем более она уже опытная спортсменка. Её пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть", — приводятся слова Польховского на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира завтра, 18 ноября
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020