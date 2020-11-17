Польховский: Кайшева — в числе кандидатов на участие в Кубке мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подвёл итоги контрольных стартов женской команды, прошедших 14 и 15 ноября в Тюмени.

«Понимание, кто уже попал в состав, у тренерского штаба точно есть. Но заранее ничего говорить не хотелось бы. К пониманию нужно добавить здоровье. Пусть абсолютно все спортсмены пройдут тесты на ковид, который, к сожалению, вносит коррективы чаще любого тренера.

Состав будет объявлен 18 ноября, но могу сказать, что Кайшева (Ульяна Кайшева. — Прим. ред.) — в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира, тем более она уже опытная спортсменка. Её пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть", — приводятся слова Польховского на официальном сайте Союза биатлонистов России.