Российские биатлонисты Стрельцов и Поршнев заразились коронавирусом

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники, близкие к национальной команде.

Напомним, Поршнев пропустил обе контрольные гонки сборной России, а Стрельцов выступил в спринте, в котором занял седьмое место.

Ранее коронавирус перенесли Пётр Пащенко и Александр Поварницын.

Завтра, 18 ноября, сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира. Объявление состава состоится в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и начнётся в 12:00 мск.

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Холменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.