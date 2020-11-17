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Российские биатлонисты Стрельцов и Поршнев заразились коронавирусом

Российские биатлонисты Стрельцов и Поршнев заразились коронавирусом
Биатлон / Кубок мира 0

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники, близкие к национальной команде.

Напомним, Поршнев пропустил обе контрольные гонки сборной России, а Стрельцов выступил в спринте, в котором занял седьмое место.

Ранее коронавирус перенесли Пётр Пащенко и Александр Поварницын.

Завтра, 18 ноября, сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира. Объявление состава состоится в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и начнётся в 12:00 мск.

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Холменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

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