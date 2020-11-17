Дмитрия Губерниева пригласили на кастинг на роль ведущего передачи «Звёзды сошлись»

Известного российского комментатора Дмитрия Губерниева пригласили на кастинг на роль ведущего телепередачи «Звёзды сошлись», которая выходит на телеканале НТВ. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
«Блин, позвонили из программы «Звёзды сошлись» на НТВ! Пригласили на кастинг, соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться?» — написал Губерниев.
«Звёзды сошлись» — передача, в ходе которой публичные личности обсуждают наиболее злободневные проблемы, кроме политики.
46-летний Губерниев — российский журналист, спортивный комментатор и ведущий телевизионных программ. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы и премией ТЭФИ. Губерниев комментирует спортивные события, ведёт развлекательные передачи и увлекается вокалом. До начала телевизионной карьеры он занимался академической греблей и стал мастером спорта.
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