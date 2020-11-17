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Дмитрия Губерниева пригласили на кастинг на роль ведущего передачи «Звёзды сошлись»

Дмитрия Губерниева пригласили на кастинг на роль ведущего передачи «Звёзды сошлись»
Биатлон 0

Известного российского комментатора Дмитрия Губерниева пригласили на кастинг на роль ведущего телепередачи «Звёзды сошлись», которая выходит на телеканале НТВ. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Блин, позвонили из программы «Звёзды сошлись» на НТВ! Пригласили на кастинг, соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться?» — написал Губерниев.

«Звёзды сошлись» — передача, в ходе которой публичные личности обсуждают наиболее злободневные проблемы, кроме политики.

46-летний Губерниев — российский журналист, спортивный комментатор и ведущий телевизионных программ. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы и премией ТЭФИ. Губерниев комментирует спортивные события, ведёт развлекательные передачи и увлекается вокалом. До начала телевизионной карьеры он занимался академической греблей и стал мастером спорта.

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