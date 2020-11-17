Лариса Куклина ответила критикам, упрекающим её в выступлениях с макияжем

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила критикам, которые недовольны тем, что спортсменка в ходе гонок выступает с макияжем. Куклина намекнула, что ей не нравятся подробные вопросы.

«Мне часто задают вопрос о макияже. Но что я могу ответить? Да, я крашу ресницы, но у меня нет чего-то сверхъестественного. Я не понимаю, когда пишут: «Как можно с таким макияжем бегать или тренироваться?» Но на самом деле у меня самый минимум дневного макияжа обычной девушки.

Всё моё время на макияж – это 15 минут максимум. Утром я проснулась, умылась, привела себя в порядок и пошла на зарядку», — приводит слова Куклиной пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

29-летняя Куклина — чемпионка России, призёр Универсиады, чемпионка мира среди юниоров.