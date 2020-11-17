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Тарьей Бё выиграл контрольную гонку сборной Норвегии, Йоханнес Бё — второй

Тарьей Бё выиграл контрольную гонку сборной Норвегии, Йоханнес Бё — второй
Биатлон / Кубок мира 0

В Шушене (Норвегия) завершилась контрольная гонка сборной Норвегии по биатлону. Спортсмены соревновались в спринте, за каждый промах к итоговому времени начисляли 20 секунд.

Мужскую часть соревнований выиграл Тарьей Бё, избежавший промахов во время прохождения дистанции. Вторым стал его брат Йоханнес, допустивший два промаха, третьим — Ветле Шоста Кристиансен, также избежавший ошибок на огневых рубежах.

Сборная Норвегии. Шушен. Мужчины. Спринт, 3,3 км

1. Тарьей Бё – 25,01 (0)
2. Йоханнес Бё – +0,13 (2)
3. Ветле Шоста Кристиансен – +0,28 (0)
4. Стурла Хольм Лагрейд – +0,55 (1)
5. Эрленд Овренг Бьонтегорд – +0,56 (2)
6. Сиверт Гутторм Баккен – +1.10 (2)
7. Синдре Йорде – +1.38 (2)
8. Йоханнес Дале – +1.40 (5)
9. Синдре Петтерсен – +1.40 (2)
10. Александр Андерсен – +1.57 (5).

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