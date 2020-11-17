Тарьей Бё выиграл контрольную гонку сборной Норвегии, Йоханнес Бё — второй

В Шушене (Норвегия) завершилась контрольная гонка сборной Норвегии по биатлону. Спортсмены соревновались в спринте, за каждый промах к итоговому времени начисляли 20 секунд.



Мужскую часть соревнований выиграл Тарьей Бё, избежавший промахов во время прохождения дистанции. Вторым стал его брат Йоханнес, допустивший два промаха, третьим — Ветле Шоста Кристиансен, также избежавший ошибок на огневых рубежах.



Сборная Норвегии. Шушен. Мужчины. Спринт, 3,3 км



1. Тарьей Бё – 25,01 (0)

2. Йоханнес Бё – +0,13 (2)

3. Ветле Шоста Кристиансен – +0,28 (0)

4. Стурла Хольм Лагрейд – +0,55 (1)

5. Эрленд Овренг Бьонтегорд – +0,56 (2)

6. Сиверт Гутторм Баккен – +1.10 (2)

7. Синдре Йорде – +1.38 (2)

8. Йоханнес Дале – +1.40 (5)

9. Синдре Петтерсен – +1.40 (2)

10. Александр Андерсен – +1.57 (5).