Рёйселанд выиграла контрольную гонку сборной Норвегии, Экхофф — третья с шестью промахами
В Шушене (Норвегия) завершилась контрольная гонка сборной Норвегии по биатлону. Спортсменки соревновались в спринте, за каждый промах к итоговому времени начисляли 20 секунд.
Женскую часть соревнований выиграла Марте Рёйселанд, избежавшая промахов во время прохождения дистанции. Второй стала Ида Льен, допустившая один промах, третьей — Тириль Экхофф (шесть промахов).
Сборная Норвегии. Шушен. Женщины. Спринт, 3,3 км
1. Марте Рёйселанд – 22,40 (0)
2. Ида Льен – +1,37 (1)
3. Тириль Экхофф – +1,39 (6)
4. Марте Йохансен – +1,48 (0)
5. Йенни Энодд – +2,03 (0)
6. Ингрид Ланмарк Тандреволд – +2,07 (5)
7. Каролине Кноттен – +2,10 (1)
8. Эмили Калкенберг – +2,15 (1)
9. Синне Оврен – +2,28 (1)
10. Каролин Эрдаль – +2,29 (5).
Тарьей Бё выиграл контрольную гонку сборной Норвегии, Йоханнес Бё — второй
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