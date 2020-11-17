Рёйселанд выиграла контрольную гонку сборной Норвегии, Экхофф — третья с шестью промахами

В Шушене (Норвегия) завершилась контрольная гонка сборной Норвегии по биатлону. Спортсменки соревновались в спринте, за каждый промах к итоговому времени начисляли 20 секунд.



Женскую часть соревнований выиграла Марте Рёйселанд, избежавшая промахов во время прохождения дистанции. Второй стала Ида Льен, допустившая один промах, третьей — Тириль Экхофф (шесть промахов).



Сборная Норвегии. Шушен. Женщины. Спринт, 3,3 км



1. Марте Рёйселанд – 22,40 (0)

2. Ида Льен – +1,37 (1)

3. Тириль Экхофф – +1,39 (6)

4. Марте Йохансен – +1,48 (0)

5. Йенни Энодд – +2,03 (0)

6. Ингрид Ланмарк Тандреволд – +2,07 (5)

7. Каролине Кноттен – +2,10 (1)

8. Эмили Калкенберг – +2,15 (1)

9. Синне Оврен – +2,28 (1)

10. Каролин Эрдаль – +2,29 (5).

Тарьей Бё выиграл контрольную гонку сборной Норвегии, Йоханнес Бё — второй