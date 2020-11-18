Губерниев отреагировал на новость о беременности Юрловой-Перхт

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость, что чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт взяла паузу в карьере из-за беременности.

«Юрлова беременна — Гореева всех победит», — написал он в своём телеграм-канале.

Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира в масс-старте. Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.

Ранее Екатерина в своём «инстаграме» сообщила о беременности и пропуске сезона: «Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, всё было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой. В связи с этим мне придётся почти полностью пропустить предстоящий сезон».