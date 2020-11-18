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Майгуров рассказал, как Сливко, Стрельцов и Поршнев переносят коронавирус

Майгуров рассказал, как Сливко, Стрельцов и Поршнев переносят коронавирус
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что российские биатлонисты Виктория Сливко, Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев, которые заразились коронавирусной инфекцией, переносят болезнь бессимптомно.

«Все они сдали положительные ПЦР-тесты, но, к счастью, болезнь проходит бессимптомно. Сливко приступила к тренировкам, ребята находятся под наблюдением врачей», — рассказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Ранее Майгуров прокомментировал состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.

Президент СБР Майгуров прокомментировал состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Холменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

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