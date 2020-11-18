Васильев — о составе сборной России по биатлону: выбирать больше не из кого

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор тренерского штаба на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября. В состав мужской команды вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов. В заявку женской команды включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

«На сегодняшний день тренеры лучше знают состав и его форму, потому что они с ними 24 часа в сутки. Объективно готовность покажет первый этап.

В любом случае это наши лучшие спортсмены, выбирать больше не из кого. Молодёжь ещё растёт, только на подходе. У них будет ещё возможность себя проявить и вытеснить лидеров, которые находятся сейчас в составе», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Также он ответил на вопрос о шансах команды.

«Да кто его знает, на что мы можем рассчитывать на первых этапах, это дело непредсказуемое. Мы не знаем, кто, как и где из соперников тренировался и была ли у них возможность делать это полноценно. В Европе ситуация тяжёлая с коронавирусом, а мы себя ещё более-менее чувствовали.

Вообще этот год будет необъективным: все в разных условиях, а также бесконечное давление на Россию. Никак не могут успокоиться эти поборники справедливого спорта. Они всё пытаются предъявить больше и больше претензий, кто-то говорит, что мы должны миллион долларов. Эти люди хотят задавить российский биатлон, чтобы от него не осталось и следа.

Хотя без России, без нас биатлона быть не может, мы основатели этого спорта с Норвегией. Вся обстановка не благоприятствует серьёзным результатам, хотя всё может быть. Мы страна, которая делает не благодаря, а вопреки. Неправильно, забываем, опаздываем, теряем, но при этом показываем результат. Это сложно объяснить, даже нам. Провала у нас не будет, но и звёзд с небес хватать не будем», — сказал он.