Губерниев: уверен, сборная России не будет возить тачку на декабрьских этапах!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выбор тренерского штаба на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.

«Что касается состава — крепкий и боевой. Молодцы, что взяли Горееву. Не хватает молодёжи в мужской команде, но пока она выглядит слабовато. Сейчас хворают Поршнева, Поварницын и Сливко. Надеюсь, что они как можно скорее приступят к тренировкам. Я уверен, что мы не будем возить тачку на декабрьских этапах!

Мы присоединимся к команде 23-го числа, приедем к ним на автобусе. Рассчитываем, что у нас всё будет хорошо. Как и всегда, будет полное погружение в биатлон: обвязки, включение, трансляции, всё по полной программе со всеми рекомендациями IBU. Мы в полной готовности, моя комментаторская форма великолепна, лишь бы спортсмены результаты показали», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.